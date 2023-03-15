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Депутаты Госдумы провели встречу с представителями Wildberries

Евгений Белоусов
Общество
Депутаты Госдумы провели встречу с представителями Wildberries
Фото: shutterstock

Депутаты Госдумы встретились с представителями маркетплейса Wildberries и вручили им требования бастующих владельцев пунктов выдачи заказов. Об этом в среду, 15 марта, сообщил депутат ГД Дмитрий Гусев.

— Раз уж мы в Госдуме взялись стать «профсоюзом» для «партнеров» Wilberries, людей в обиду не дадим, — заявил он.

По словам депутата, сейчас юристы внимательно изучают юридическую сторону конфликта. При необходимости будут сделаны запросы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру. Кроме того, этот вопрос уже на следующей неделе будет вынесен на совещание в ФАС, написал Гусев у себя в Telegram-канале.

До этого стало известно об увольнениях компанией участников забастовки, а также о закрытиях точек выдачи заказов, владельцы которых участвуют в забастовке.

Сотрудники пунктов выдачи заказов маркетплейса объявили о забастовке. Рабочие требуют изменения условий труда: отмены непомерных штрафов за брак и возвраты и введения гибкого графика приема товара.

Первоначально в компании опровергали сообщения о забастовке. В пресс-службе маркетплейса утверждали, что журналисты просто «раздули из мухи слона».

Историей заинтересовалась Генеральная прокуратура. По этому же вопросу в Государственной думе было организовано собрание, на котором собирались искать решение конфликтной ситуации со всеми участниками конфликта. Однако представители Wildberries на встречу не явились, а также отказались выполнять условия протестующих.

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