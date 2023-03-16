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Состоялась беседа начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.

В правительстве Финляндии удивлены запросом украинских властей о передаче Киеву поездов Allegro, которые ходили между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Запрос на поставки поездов от Украины стал провокацией.

Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, одержав победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокину. Продолжительность матча составила 1 часа 44 минуты, встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

Читатели китайского издания Guancha отреагировали на инцидент с падением БПЛА США MQ-9 Reaper в Черном море. Многие пользователи восхитились действиями российских военных в этой ситуации.

Электронная биржа NASDAQ уведомила компании HeadHunter, Qiwi, «Яндекс», ЦИАН, Ozon о готовящемся делистинге их ценных бумаг. Уточняется, что делистинг ценных бумаг пяти компаний из России осуществят 24 марта.