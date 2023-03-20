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Приметы и советы

Ученые из США доказали связь дневного сна и риска развития деменции

Юлия Курганова
Общество
Ученые из США доказали связь дневного сна и риска развития деменции
Фото: Pixabay

Ученые из Калифорнийского университета в течение 14 лет наблюдали за 1,4 тысячи добровольцами. Они выяснили, что длительность и частота дневного сна коррелируют с возрастом.

У 75,7 процента участников эксперимента, не имевших нарушений в работе мозга, с возрастом увеличивалась продолжительность сна в среднем на 11 минут каждый год. При этом риск развития Альцгеймера становился более высоким.

Через шесть лет после начала наблюдений у 24 процентов добровольцев развивалась деменция. Основным фактором этого заболевания, считают исследователи, стал долгий и частный дневной сон. Позволяющие себе спать днем более одного часа подвержены на 40 процентов более высокому риску развития Альцгеймера, в отличие от спящих менее часа.

Другие исследования установили, что умеренный дневной сон помогает «отодвинуть» угасание разума. Ученые из Китая установили, что человеку нужен сон днем, который не превышает 20 минут.

Специалисты посоветовали не ложиться спать сразу после еды и после пробуждения не вставать резко, сообщает портал Sina.

Врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, какие продукты помогают заснуть, а какие мешают. По его словам, за несколько часов до сна нужно исключить кофе, крепкий чай, сладкие газированные напитки. Из напитков стоит выбрать травяные чаи с мелиссой, мятой, ромашкой.

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