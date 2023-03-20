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Главные новости к утру 20 марта

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 20 марта
Фото: Pexels

Президент России Владимир Путин рассказал, что считает совместный с КНР газопровод «Сила Сибири» «сделкой века». Об этом он написал в материале «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для издания «Жэньминь жибао».

Теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс», который проходил в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу теннисиста из Испании.

Президент России Владимир Путин 20 марта примет участие в международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире». Это мероприятие проходит в Москве под эгидой Госдумы.

Депутат от украинской партии «Слуга народа» Владимир Гевко стал участником аварии со смертельным исходом. Об этом сообщил местный портал «Страна.ua».

Россия и Китай внесут еще больший вклад в прогресс человеческой цивилизации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей авторской статье.

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