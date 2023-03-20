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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве нового моста через Москву-реку

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев рассказал о строительстве нового моста через Москву-реку
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В 2025 году в столице появится новый мост через Москву-реку, который свяжет три окрестных района с населением почти 400 тысяч человек. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках проекта запланирован монтаж моста длиной 315 метров и трех эстакад, суммарной протяженностью 470 метров. Дополнительно предусмотрена реконструкция и строительство 1,3 километра улично-дорожной сети. Разработка проектной документации завершена, подрядчик готов выходить на площадку, — рассказал он.

Реализация проекта позволит обеспечить выход на Береговой проезд, а в Пресненском районе появится развязка с Шелепихинским шоссе.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, благодаря строительству моста между западом и северо-западом города улучшится транспортная связь, в частности речь идет о районах Филевский парк, Пресненский и Хорошево-Мневники, где живет около 400 тысяч человек.

В это году также начнется строительство пешеходного моста через район Нагатинский затон. Мост обеспечит доступ к станции метро «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии.

Строительство Москва-река Мосты Андрей Бочкарев
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