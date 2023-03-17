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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве пешеходного моста через Нагатинский затон

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о строительстве пешеходного моста через Нагатинский затон
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, Корабельная улица Карта всех событий

Строительство пешеходного моста через район Нагатинский затон начнется в 2023 году. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проектом предусматривается строительство пешеходного моста через Нагатинский затон протяженностью свыше 200 метров, — сказал он.

Планируется, что строительство завершится в 2025 году. Заммэра уточнил, что мост обеспечит доступ к станции метро «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии.

В свою очередь руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что мост пройдет через старое русло Москвы-реки в районе Корабельной и Коломенской улиц.

Накануне Бочкарев заявил, что для транспортной связи между Московским скоростным диаметром и автомобильной дорогой М12 Москва — Нижний Новгород — Казань будет построен мост через реку Пехорку. Он уточнил, что строительство завершится до конца 2023 года.

Помимо этого, до конца текущего года в районе Нагатинский Затон введут в эксплуатацию первый дом по программе реновации жилфонда, построенный с применением технологий информационного моделирования (ТИМ).

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Мосты Москва Андрей Бочкарев
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