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В Болгарии заподозрили МУС в «шизофренической русофобии»

Ирэна Колесова
В мире
В Болгарии заподозрили МУС в «шизофренической русофобии»
Фото: Pexels

Двойные стандарты, которыми руководствуется Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, — это еще один пример возмутительного безумия Запада, уверен обозреватель болгарского издания «Дума» Дахер Дахер-Ламот.

— Даже если бы я был самым шизофреническим русофобом, я бы заметил двойные стандарты и маразм. Мир больше не может это терпеть, — заявил обозреватель в своей статье.

Журналист вновь напомнил, что незаконные вторжения США в Ирак и многие другие ужасающие мировые события остались полностью без внимания МУС. Именно такой подход суда в Гааге к оценке действительности Дахер Дахер-Ламот назвал «возмутительным безумием». Журналист подчеркнул, что дипломатические проблемы всегда можно разрешить разумным и выгодным для всех сторон путем.

Оценка действий Международного уголовного суда прозвучала после того, как 17 марта МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию, точно так же поступают и США.

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