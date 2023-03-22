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Двойные стандарты, которыми руководствуется Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, — это еще один пример возмутительного безумия Запада, уверен обозреватель болгарского издания «Дума» Дахер Дахер-Ламот.

— Даже если бы я был самым шизофреническим русофобом, я бы заметил двойные стандарты и маразм. Мир больше не может это терпеть, — заявил обозреватель в своей статье.

Журналист вновь напомнил, что незаконные вторжения США в Ирак и многие другие ужасающие мировые события остались полностью без внимания МУС. Именно такой подход суда в Гааге к оценке действительности Дахер Дахер-Ламот назвал «возмутительным безумием». Журналист подчеркнул, что дипломатические проблемы всегда можно разрешить разумным и выгодным для всех сторон путем.

Оценка действий Международного уголовного суда прозвучала после того, как 17 марта МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию, точно так же поступают и США.