Макрон заявил, что не намерен выдвигаться на новый срок

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок.

— Я не собираюсь переизбираться, я не могу этого сделать по конституции. Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее, — сказал глава государства.

Также Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 признался, что он готов «столкнуться с непопулярностью».

Президентские выборы во Франции прошли весной 2022 года. Тогда Макрон набрал около 60 процентов голосов во втором туре.

В феврале около миллиона французов вышли на акции протеста против пенсионной реформы. При этом профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» утверждал, что на протесты вышло 2,5 миллиона человек.

Национальное собрание Франции 20 марта отклонило выдвинутый оппозиционной группой LIOT вотум недоверия правительству. Кроме того, выдвинутый фракцией Марин Ле Пен вотум недоверия также был отклонен.

Вотум недоверия был выдвинут из-за того, что премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте.

Проект пенсионной реформы был предложен Макроном в октябре 2022 года. Изначально он предполагал постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.