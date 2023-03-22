Мишустин назвал правильным проведение отчета кабмина в Госдуме в первом квартале года

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин положительно оценил проведение уже в первом квартале года отчета правительства в Госдуме, таким образом подведя итоги 2022 года.

— Завтра уже состоится отчет. Я думаю, что — по совместному решению — правильно: мы в первом квартале будем говорить о результатах 2022 года, о всей палитре как экономической повестки, так и социальной, — сказал Мишустин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Само мероприятие пройдет уже 23 марта. Это будет самый ранний отчет кабинета министров: до этого они проходили в апреле и позже.

Премьер напомнил, что на прошлой неделе кабмин закончил консультации со всеми парламентскими фракциями: они традиционно проводятся в преддверии отчета. Та встреча, продолжил Мишустин, была очень насыщенной, передает Telegram-канал правительства.

Накануне российский премьер провел переговоры с приехавшим в РФ с рабочим визитом лидером КНР Си Цзиньпином. На этой встрече глава Китая пригласил Мишустина посетить Поднебесную.