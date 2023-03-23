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Мишустин: РУДН вернут имя Патриса Лумумбы

Евгений Силаев
Общество
Мишустин: РУДН вернут имя Патриса Лумумбы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернут имя Патриса Лумумбы, соответствующий приказ уже подписали в Минобрнауки РФ. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Я хочу вас обрадовать, Леонид Эдуардович (Слуцкий — прим. «ВМ»), я знаю, что буквально пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы университету дружбы народов, — заявил Мишустин, чьи слова приводит РИА Новости.

Такое название университет носил с момента основания в 1960 году. Однако в 1992 году учебное заведение переименовали в РУДН.

Патрис Лумумба был первым премьер-министром Республики Конго. В 1958 году основал Национальное движение Конго, боровшееся за независимость страны.

Помимо этого, глава кабмина сообщил, что действующие меры поддержки уязвимых категорий граждан сохранятся, а с 1 апреля будут повышены социальные пенсии. Данная помощь будет предоставляться тем людям, которым не хватает стажа для получения страховой пенсии.

РУДН Минобрнауки Михаил Мишустин
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