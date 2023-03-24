Нет визуальному шуму: семь главных приемов оформления маленькой гостиной

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Как правило, гостиная — эпицентр жизни в квартире или загородном доме. Там собираются друзья и обсуждают последние новости, домочадцы отдыхают за просмотром любимых сериалов. И даже несмотря на то, что немногие являются счастливыми обладателями гостиной щедрого метража, есть базовые приемы, которые помогут визуально увеличить пространство, при этом учитывая все необходимые потребности жильцов. Руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава рассказала «Вечерней Москве», как сделать гостиную своей мечты при скромном метраже.

Выбирайте компактную и многофункциональную мебель

При скромном метраже стоит особенно внимательно подойти к выбору мебели. Определите, какие функции, кроме непосредственной (отдых в кругу семьи, друзей), эта комната должна выполнять. Будут ли в ней ночевать задержавшиеся допоздна гости, какие привычки есть у домочадцев и каков их распорядок жизни. От этого сложится картина из нескольких сценариев, которые в итоге должны быть поддержаны мебельным ансамблем.

Если пространства достаточно для размещения дивана-кровати, он станет оптимальным и многофункциональным вариантом на разные случаи. Современные производители также предусматривают встраивание в диваны дополнительных опций, таких как системы хранения, зарядные устройства, даже небольшой бар для любимых напитков. В таком случае вы сможете отказаться от лишних элементов мебели, перенеся их функцию в одно место.

Если в гостиной не предполагается прием пищи, то можно запросто отказаться от массивного журнального стола в пользу приставного кофейного, который может служить также подставкой для книг, гаджетов или любимых комнатных растений.

Если вы не слишком часто смотрите телевизор, а отдаете предпочтение просмотру с ноутбука, вам не понадобится ТВ-зона и отдельный комод под такие случаи.

Важный момент: не экономьте на мебели по индивидуальным параметрам. По прошествии времени вы сможете самостоятельно оценить все преимущества такого исполнения. Только мебель под заказ позволит задействовать максимальный свободный метраж эргономично.

Откажитесь от лишних элементов мебели и декора

Многие слышали о понятии визуального шума, но не все его учитывают. Помните, каждая деталь в интерьере визуально его уменьшает, поэтому постарайтесь отказаться от обилия декоративных элементов и сместите акцент на мебель. Конечно, хочется показать гостям все трофеи из поездок (колокольчики, вазочки, статуэтки и так далее), но в случае небольшого метража от этого лучше отказаться. Альтернативой станет дополнительная демонстрационная витрина, встроенная в корпусную мебель гостиной. В этом случае все эти нарядные и приятные сердцу штучки будут собраны в одном месте, чтобы гости могли их оценить.

Это касается и количества горшков с комнатными растениями. Если вы любите цветоводство (а это тренд последних нескольких лет), сделайте выбор в пользу одного или двух крупных растений, которые станут акцентными в интерьере. И совершенно не обязательно ставить цветы на подоконник, тем самым уменьшая дополнительное освещение комнаты. Напольные кашпо будут хорошим решением.

Если же хочется все и сразу, присмотритесь к составным композициям, где в одном горшке размещаются схожие по условиям выращивания растения. Это и способ самовыражения хозяев, и существенная экономия пространства.

Предусмотрите разные сценарии освещения

Немногие уделяют достаточно времени проработке сценариев освещения, хотя оно играет особую роль в визуальном восприятии пространства. К примеру, настенные споты с направленным вертикальным освещением визуально сделают потолки более высокими, а с горизонтальным — расширят пространство в ширину. Использование встроенных в мебель диодных лент поможет расставить знаковые акценты, как, к примеру, декор или зона ТВ, а использование такой ленты по периметру потолка или даже пола добавят дополнительной легкости гостиной. Приглушенный свет добавит помещению кулуарности, а яркий — сделает пространство располагающим к активному общению собравшихся.

Выбирайте светлые оттенки

Даже если вы сторонник более темных оттенков в интерьере, в случае с гостиной скромного метража от этой идеи лучше отказаться. Запомните, чем светлее отделка и даже предметы мебели в гостиной, тем просторнее она кажется. Кипельно-белый, молочный, бежевый — лучшие помощники в достижении желаемой цели.

Еще один интересный прием, который применяют профессиональные интерьерные дизайнеры — моноколор. В этом случае максимальное количество элементов, предполагаемых в помещении, созданы в одном оттенке. А уже какие-то минимальные акценты могут отличаться, обращая на себя внимание.

Дизайнер интерьера Павел Осипов также добавляет:

— Использование зеркал в небольшой гостиной добавит больше света и расширит пространство. Лучше всего такие элементы, как зеркала и глянцевые поверхности, будут смотреться напротив окон, отражая естественный свет.

Еще предлагаю покупать раскладывающиеся кушетки, пуфы, компактные стулья-кресла. Это позволит гостиной быть подвижной и многофункциональной, создавая сценарии в зависимости от случая.

Также для небольших пространств подойдет мебель из пластика, стекла или оргстекла. Она максимально растворяется в пространстве и не создает визуального шума.