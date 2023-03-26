В Омске ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика

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Омск, Доковская улица Карта всех событий

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика в Омске. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В 2.15 на месте пожара в Омской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций, — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее пожарным удалось локализовать пожар на площади в 3,5 тысячи квадратных метров. Известно, что вспыхнул склад, расположенный на улице Доковской, 51. По данным МЧС, в огне никто не пострадал и не погиб. Сейчас продолжается проливка.

В Подмосковье при пожаре заживо сгорел парализованный пенсионер. Трагедия произошла ранним утром в деревне Походкино Дмитровского городского округа. В частном доме, в котором проживала 71-летняя пенсионерка с парализованным мужем, произошло возгорание. Женщина до последнего пыталась спасти своего супруга, она открывала окно и старалась успеть вытащить мужа на улицу. Но помочь мужчине ей не удалось — он скончался.