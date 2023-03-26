Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Омске ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика

Ирэна Колесова
Происшествия
В Омске ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Омск, Доковская улица Карта всех событий

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика в Омске. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В 2.15 на месте пожара в Омской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций, — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее пожарным удалось локализовать пожар на площади в 3,5 тысячи квадратных метров. Известно, что вспыхнул склад, расположенный на улице Доковской, 51. По данным МЧС, в огне никто не пострадал и не погиб. Сейчас продолжается проливка.

В Подмосковье при пожаре заживо сгорел парализованный пенсионер. Трагедия произошла ранним утром в деревне Походкино Дмитровского городского округа. В частном доме, в котором проживала 71-летняя пенсионерка с парализованным мужем, произошло возгорание. Женщина до последнего пыталась спасти своего супруга, она открывала окно и старалась успеть вытащить мужа на улицу. Но помочь мужчине ей не удалось — он скончался.

МЧС Омск Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте