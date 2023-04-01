Румынский сенатор Шошоакэ предложила присоединить Молдавию

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект, согласно которому парламент должен принять решение об объединении с Молдавией.

Ранее парламентарий внесла в сенат законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части ее территорий. В ответ на это министерство иностранных дел Украины инициировало введение санкций против Шошоакэ, она была включена в базу данных «Миротворца». Сама сенатор сообщила, что получила смертельные угрозы от внешнеполитического ведомства из-за своей инициативы.

— Парламент принимает решение об объединении Румынии с Молдавией. Он уполномочивает правительство страны немедленно начать переговоры с властями в Кишиневе, чтобы завершить объединение с Молдавией, — сказано в тексте законопроекта.

Шошоакэ отметила, что Румыния должна будет уведомить о территориальных изменениях Соединенные Штаты, Североатлантический альянс, ООН и Евросоюз. В пояснительной записке сенатор подчеркнула, что ее инициатива предполагает «переговоры за столом мировых лидеров о воссоединении Великой Румынии путем присоединения Молдавии и территорий, незаконно удерживаемых Украиной», передает РИА Новости.

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка республики с молдавского на румынский.