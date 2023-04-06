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Законопроект о меде внесут в Госдуму до конца весны

Лейла Алиева
Общество
Законопроект о меде внесут в Госдуму до конца весны
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Министерство сельского хозяйства России поддержало законопроект, понятие меда и продукции пчеловодства. Об этом сообщил первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин в четверг, 6 апреля.

— Законопроект получил поддержку министерства сельского хозяйства и госкомиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Сейчас мы будем вносить его в Госдуму, он туда поступит до конца весенней сессии, — уточнил он.

Согласно законопроекту, к понятию «мед» будет относиться природный продукт, образующийся в результате жизнедеятельности пчел, а к «продукции пчеловодства» — изделия, которые определены документами по стандартизации, пишут «Известия».

О планах законодательно закрепить понятие «мед» рассказал в марте заместитель председателя нижней палаты парламента Сергей Неверов. Он пояснил, что поправки позволят регулировать производство меда, им нельзя будет называть «все подряд». По словам депутата, от фальсификации меда страдают не только покупатели, но и пчеловоды.

Госдума Законы мед
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