В Госдуме планируют законодательно закрепить понятие «мед»

Фото: Пресс-служба Госдумы

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который сформулирует определение слова «мед». Об этом в среду, 29 марта, сообщил заместитель председателя нижней палаты парламента Сергей Неверов.

— Ситуация такова, что из-за отсутствия в законодательстве ряда понятий привлечь недобросовестного продавца по административной статье «Обман потребителей» фактически невозможно, поскольку нет требований к продукции «мед». 60–70 процентов того, что на прилавках называется медом, таковым не является, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что такие товары являются фальсификатом и не имеют отношения к пчеловодству. Поправки позволят регулировать производство меда, им нельзя будет называть «все подряд», написал Неверов в Telegram-канале.

Депутат отметил, что от фальсификации меда страдают не только покупатели, но и пчеловоды. В этой отрасли работают 110 тысяч человек, в основном они представляют малые хозяйственные формы, заключил Неверов.

Список товаров, у которых должна быть обязательная маркировка, расширили в России с июня 2021 года. В результате потребитель всегда может узнать, что он держит в своих руках — фальсификат или качественный продукт.

Сделать это можно будет, не отходя от прилавка. Для этого нужно отыскать на товаре цифровую метку-код. Чтобы считать ее, нужно скачать приложение на телефон.