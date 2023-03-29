Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме планируют законодательно закрепить понятие «мед»

Евгений Силаев
Общество
В Госдуме планируют законодательно закрепить понятие «мед»
Фото: Пресс-служба Госдумы

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который сформулирует определение слова «мед». Об этом в среду, 29 марта, сообщил заместитель председателя нижней палаты парламента Сергей Неверов.

— Ситуация такова, что из-за отсутствия в законодательстве ряда понятий привлечь недобросовестного продавца по административной статье «Обман потребителей» фактически невозможно, поскольку нет требований к продукции «мед». 60–70 процентов того, что на прилавках называется медом, таковым не является, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что такие товары являются фальсификатом и не имеют отношения к пчеловодству. Поправки позволят регулировать производство меда, им нельзя будет называть «все подряд», написал Неверов в Telegram-канале.

Депутат отметил, что от фальсификации меда страдают не только покупатели, но и пчеловоды. В этой отрасли работают 110 тысяч человек, в основном они представляют малые хозяйственные формы, заключил Неверов.

Список товаров, у которых должна быть обязательная маркировка, расширили в России с июня 2021 года. В результате потребитель всегда может узнать, что он держит в своих руках — фальсификат или качественный продукт.

Сделать это можно будет, не отходя от прилавка. Для этого нужно отыскать на товаре цифровую метку-код. Чтобы считать ее, нужно скачать приложение на телефон.

Госдума Законы мед
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Александр Лосото
Александр Лосото

Проигравший вызывает врачей: сотрудники скорой помощи 3,5 часа провели на ложном вызове

Игорь Березин
Игорь Березин

За нелегальные сигареты жди срок: правительство решило ужесточить меры борьбы с табачными бутлегерами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они пишут о том, о чем раньше не писали

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Для тех, кто любит читать: первый праздник детской литературы состоялся в 1943 году

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

28 марта жители Земли могут наблюдать за парадом планет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ах, вернуть бы мне те корабли...

Все мнения
О проекте