Перечень товаров с обязательной маркировкой расширили в России

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Список товаров, у которых должна быть обязательная маркировка, расширили в России. С 1 июня в него вошли некоторые молочные продукты.

В результате потребитель всегда может узнать, что он держит в своих руках — фальсификат или качественный продукт. Сделать это можно будет, не отходя от прилавка. Для этого нужно отыскать на товаре цифровую метку-код. Чтобы считать ее, нужно скачать приложение на телефон. С его помощью можно будет узнать состав, срок годности, название производителя, контроль, который данный продукт прошел, и многое другое. То есть вся эта информация должна умещаться в одном маленьком черном квадрате.

— Код маркировки является уникальным для каждой единицы молочной продукции, да и для любого другого товара, попавшего в систему маркировки, тоже, — подчеркнула руководитель проектной группы компании — оператора ЦРПТ Юлия Кузьмина.

По ее словам, все это помогает отслеживать и убеждаться в легальности каждого конкретного продукта, отмечает «МИР 24».

Уточняется, что маркировка товаров в нашей стране стала обязательной в 2019 году. Сначала маркировке подлежали шины для машин, фотоаппараты, парфюмерия и сигареты. Потом уникальные электронные метки появились на медикаментах, шубах и бутилированной воде. Теперь очередь дошла до мороженого и сыров.

Источник: mir24.tv

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