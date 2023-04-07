Лазарева суббота — 2023: история праздника, что можно и чего нельзя делать в этот день

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В этом году Лазарева суббота отмечается 8 апреля. В беседе с «Вечерней Москвой» священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко рассказал об истории праздника и правилах, которые важно соблюдать в этот день.

По его словам, Лазарева суббота — праздник, который не привязан к определенной дате и всегда отмечается в разные дни. В этом году он выпал на 8 апреля, рядом с Вербным воскресеньем.

— На самом деле эти праздники связаны друг с другом и оба напоминают, как Христос Спаситель совершил чудо и воскресил Лазаря. Затем он вошел в Иерусалим, где его встретили как героя ветхозаветные иудеи, — пояснил Савченко.

В тот момент никто не предполагал, что через несколько дней Христос будет приговорен к смерти и распят на кресте, отметил священник.

— Поэтому праздник как бы готовит нас к Страстной седмице и встрече со спасителем. Но напоминает, что встречать его нужно не так, как это сделали иудеи, которые сначала восхитились поступком сына Божия, а потом осудили его, как и все остальные, — заметил священнослужитель.

В этот день существует несколько правил, напомнил Савченко:

Запрещается проявлять жестокость, допускать злобу и ненависть по отношению к другим и следовать плохому примеру.

Рекомендуется встречать этот день с вербой, дарить ее другим.

А 9 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Подробнее о том, как правильно выбрать вербу, «ВМ» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.