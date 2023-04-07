Мужчина одним ударом убил посетителя магазина на юго-востоке Москвы
На юго-востоке столицы один человек погиб в результате драки в магазине. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 7 апреля.
По словам собеседника «ВМ», трагедия произошла в магазине на Волжском бульваре. Между собой поссорились два посетителя, один из которых был пьян. В ходе перепалки нетрезвый мужчина ударил оппонента по лицу, отчего тот зашатался и упал на пол.
Прибывшие на место медики констатировали смерть посетителя магазина. Нападавшего задержали, однако вину свою он не признал.
Другое преступление произошло в Подмосковье. Мужчина поссорился со своей женой и задушил ее. Тело он вывез в лес и закопал.