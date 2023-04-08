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Главные новости к утру 8 апреля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 8 апреля
Фото: Вечерняя Москва

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате теракта на набережной в Тель-Авиве в Израиле. По информации полиции, террорист совершил намеренный наезд на нескольких пешеходов.

Новая порция секретных документов Соединенных Штатов об Украине, о КНР и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. Аналитики утверждают, что речь может идти более чем о 100 документах.

Посольство Украины в Болгарии опубликовало в социальных сетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, которая была одета в халат. Позже ролик был удален.

Заход корабля ВМФ России «Адмирал Горшков» в порт в Саудовской Аравии впервые за последние десять лет не понравится США. Об этом рассказали в сюжете индийского канала WION.

Человек скончался в Новой Москве в результате падения с высоты. Трагедия произошла в поселении Кокошкино.

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