Байден раскритиковал решение суда, запретившего препарат для прерывания беременности

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Президент США Джо Байден обрушился с критикой на решение суда в Техасе, запретившего препарат для прерывания беременности. Об этом стало известно в субботу, 8 апреля.

— Окружной судья в Техасе единолично решил, что медицинские препараты, которые более 22 лет были доступны по рецепту, одобрены медрегулятором и использовались эффективно и безопасно миллионами женщин здесь и по всему миру, более не должны быть одобрены в США. Суд заменил своим решением позицию экспертного агентства-регулятора, которое утверждает лекарства, — сказал он.

По словам Байдена, в стране может не остаться лекарств, которые были бы защищены от таких идеологических и политических нападок. Он отметил, что препарат используют при половине процедур аборта в Соединенных Штатах. Байден подчеркнул, что этот шаг ведет к национальному запрету абортов. Отмечается, что минюст обжалует решение суда, передает РИА Новости.

6 апреля стало известно, что только треть американцев считает, что действующий президент США Джо Байден достоин переизбрания на выборах в следующем году, остальные же предпочли бы видеть на посту кого-то другого.