Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден раскритиковал решение суда, запретившего препарат для прерывания беременности

Никита Худяков
В мире
Байден раскритиковал решение суда, запретившего препарат для прерывания беременности
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден обрушился с критикой на решение суда в Техасе, запретившего препарат для прерывания беременности. Об этом стало известно в субботу, 8 апреля.

— Окружной судья в Техасе единолично решил, что медицинские препараты, которые более 22 лет были доступны по рецепту, одобрены медрегулятором и использовались эффективно и безопасно миллионами женщин здесь и по всему миру, более не должны быть одобрены в США. Суд заменил своим решением позицию экспертного агентства-регулятора, которое утверждает лекарства, — сказал он.

По словам Байдена, в стране может не остаться лекарств, которые были бы защищены от таких идеологических и политических нападок. Он отметил, что препарат используют при половине процедур аборта в Соединенных Штатах. Байден подчеркнул, что этот шаг ведет к национальному запрету абортов. Отмечается, что минюст обжалует решение суда, передает РИА Новости.

6 апреля стало известно, что только треть американцев считает, что действующий президент США Джо Байден достоин переизбрания на выборах в следующем году, остальные же предпочли бы видеть на посту кого-то другого.

Беременность Аборты Джо Байден США Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте