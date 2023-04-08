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Сенатор Ковитиди: Поиск врагов внутри США и Украины является способом спасения НАТО

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Сенатор Ковитиди: Поиск врагов внутри США и Украины является способом спасения НАТО
Фото: Пресс-служба Совфеда

Спастись Североатлантическому альянсу (НАТО) позволяет только поиск врагов в США и на Украине. Об этом в субботу, 8 апреля, заявила сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя утечку в Сеть секретных документов Пентагона.

— В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США, — заявила Ковитиди.

По ее словам, попытки со стороны Украины опровергнуть опубликованные документы вызывают лишь усмешку, передает РИА Новости.

7 апреля издание New York Times сообщило, что новая порция секретных документов Соединенных Штатов об Украине, о Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. Аналитики утверждают, что речь может идти более чем о 100 документах, а чиновники заявляют, что ущерб от этой утечки может быть значительным.

Пентагон занимается расследованием утечки секретной информации о ситуации на Украине, а также о планах Североатлантического альянса касательно военной помощи Киеву. Об этом 6 апреля сообщило издание New York Times со ссылкой на представителя военного ведомства США. По сведениям журналистов, в интернет утекли документы, датированные началом марта.

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