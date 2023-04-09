Главные новости к утру 9 апреля

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Актер из фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба скончался на 62-м году жизни. Он умер в ночь на 7 апреля. Артист ушел из жизни во сне, вероятной причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Палестинцы заблокировали входы и забаррикадировались в мечети Аль-Акса, существует риск столкновений. Израильские сотрудники полиции уже прибыли на территорию храмового комплекса.

По меньшей мере 135 человек отравились угарным газом в канадском городе Монреале (провинция Квебек), ожидая восстановления подачи электричества после прошедших в регионе 5 апреля ледяных дождей. Пытаясь согреться и приготовить себе еду, люди использовали угольные или газовые барбекю в помещении.

Контакты на высоком уровне между Францией и КНР высвечивают нарастающую напряженность между Европой и Соединенными Штатами в вопросе их отношения к Пекину. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай проходил на фоне приезда в Калифорнию главы Тайваня Цай Вэнь, что подчеркивает противоречия между США и Европой в данном вопросе.

Во французском городе Марселе обрушился жилой дом. Об этом сообщил мэр города Бенуа Пайян. По его информации, инцидент произошел в центре Марселя.