Сергунина рассказала о мероприятиях ко Дню космонавтики на культурных площадках столицы

Фото: Музей Космонавтики

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Ко Дню космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, столичные культурные площадки подготовили более 60 мероприятий. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Москвичей и туристов ждут кинопоказы, выставки, квесты, мастер-классы. Всего подготовлено больше 60 мероприятий. Для тех, кто интересуется наукой, историей освоения космоса, современными открытиями, пройдут лекции, встречи с учеными и путешественниками. Желающие увидеть звезды и планеты смогут понаблюдать за ними через телескоп вместе со специалистами. Интересно будет и взрослым, и детям, — рассказала Сергунина.

В частности, Музей космонавтики с 10 по 16 апреля покажет научно-фантастическое кино, проведет лекции, семейные квесты и экскурсии. Кроме того, гости смогут встретиться с участником отборов в отряд космонавтов Дмитрием Степанюком.

В Центральном выставочном зале «Манеж» 11 апреля откроется мини-выставка футуристических работ «Космос». Авторами картин являются заслуженные художники Генрих Стопа и Виктор Шмохин.

Кроме того, в библиотеках и культурных центрах 12 и 13 апреля пройдут открытые уроки и интерактивы. Гости смогут узнать о строительстве ракет, а также о требованиях для полета в космос.

5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в День космонавтики на ВДНХ состоится масштабная программа мероприятий. Например, горожане смогут оценить новый экспонат центра «Космонавтика и авиация».