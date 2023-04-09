Частный детектив, измены и клятвы: Бородина впервые раскрыла подробности развода с Омаровым

Фото: YouTube / Регина Тодоренко

Известная российская телеведущая Ксения Бородина два года назад развелась с Курбаном Омаровым. В интервью Надежде Стрелец она впервые подробно рассказала о причинах расставания с бывшим супругом.

— Я понимала, что рано или поздно это все закончится, но просто доживала. Расстались мы из-за предательства, из-за его измены. Я это чувствовала достаточно давно, — поделилась знаменитость.

По словам Бородиной, изменял Омаров много раз, однако выяснила она это уже после развода. При этом бывший супруг не раз клялся ей в любви.

— За месяц до этого он стоял на коленях и признавался в любви. Говорил, что если не я, то он сдохнет. А я чувствовала все время и говорила: «Послушай, ты меня обманываешь». У меня очень хорошо развита интуиция, но я себе не верила, — рассказала телеведущая.

Сначала Бородина была очарована избранником, однако после рождения ребенка поняла, что Омаров — не ее человек и нужно расстаться. Именно в этот момент начали всплывать факты об изменах супруга. Несмотря на это, ему удалось вернуть доверие телеведущей, супруги снова стали жить вместе.

Со временем отношения снова стали ухудшаться. Тогда Бородина наняла детективов, которые сняли измены Омарова на камеру. Когда телеведущая увидела все своими глазами, она выгнала экс-супруга из дома.

В сентябре 2022 года сообщалось, что Курбан Омаров почти сразу после расставания с супругой стал встречаться с молодой блондинкой, которой чуть больше 20 лет. Он даже познакомил избранницу с семьей и, похоже, уже женился.