Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем

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В Березовском районе Красноярского края с рельсов сошли восемь вагонов, груженных углем. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— На железнодорожной станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги произошёл сход 8 груженных углем вагонов без их опрокидывания. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, допущено ограничение в движении грузовых поездов, — говорится в сообщении.

Теперь в прокуратуре проводят проверку, специалисты оценивают соблюдение законодательства о безопасности движения на железной дороге. Собственную проверку о нарушениях также организовал Красноярский следственный отдел на транспорте.

4 апреля в Нидерландах произошла крупная авария на железной дороге. При сходе поезда с рельсов в Голландии погиб один человек и несколько десятков пострадали. Сначала говорилось, что столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Позже выяснилось, что столкновение случилось со строительным материалом.

3 апреля в США с рельсов сошли 25 вагонов с пивом. По предварительным данным, никто не пострадал. Власти штата Монтана не считают, что авария может нести какую-либо угрозу экологии.