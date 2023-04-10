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Хирургический стол для грызунов появился на Московской станции по борьбе с болезнями животных

Лейла Алиева
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Хирургический стол для грызунов появился на Московской станции по борьбе с болезнями животных
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, улица Юннатов, 16А Карта всех событий

На Московской станции по борьбе с болезнями животных установили новый хирургический стол для проведения манипуляций при осмотре грызунов и кроликов. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

— На Московской станции по борьбе с болезнями животных появился стоматологический стол-фиксатор для грызунов и зайцеобразных. Он используется во время хирургических вмешательств для решения разных проблем дентального характера, — говорится в сообщении.

В клинику часто обращаются за подобными услугами, так как там работает узкопрофильный специалист — ратолог, который лечит хомяков, крыс, мышей, морских свинок, шиншилл и кроликов. Новый хирургический стол позволит специалисту зафиксировать животное и открыть ему пасть для более тщательного осмотра, передает официальный сайт мэра Москвы.

С помощью сервиса на mos.ru можно записать на прием в ветеринарную клинику не только кошек и собак, но и других животных, например, енотов, попугаев, игуан, улиток, южноамериканских грызунов дегу, обезьян, песцов, пауков и даже аквариумных рыбок.

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