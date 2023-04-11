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Самолет с вернувшимися из плена федеральными военными приземлился в Подмосковье

Лейла Алиева
Общество
Самолет с вернувшимися из плена федеральными военными приземлился в Подмосковье
Фото: Unsplash

В Московской области приземлился самолет, на борту которого находятся 106 российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале отметила, что вернувшиеся военные пройдут реабилитацию и после этого отправятся к своим родным и близким.

— Минобороны России, ФСБ России и мы сделаем все, чтобы каждый вернулся домой из неволи, — написала Москалькова.

О возвращении из украинского плена военнослужащих РФ стало известно накануне.

7 марта Москалькова сообщала, что украинское руководство, вопреки договоренностям, освободило только 90 российских пленных вместо 160. Несмотря на это, по ее словам, переговорные процессы важно продолжать, потому что российская сторона «борется за каждого нашего парня».

В начале февраля с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 63 российских военных. Уточняется, что среди освобожденных были лица «чувствительной категории», обмен которых произошел благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

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