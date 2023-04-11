«Это объяснимо и понятно»: российские женщины оказались счастливее мужчин

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Старший вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» Ренессанс Банка Ольга Конюшкова рассказала «Вечерней Москве», что женщины в России чувствуют себя более счастливыми, чем мужчины.

— Женщины более счастливы, чем мужчины. Это объяснимо и понятно, связано с психологией женщин. Женский уровень счастья — 6,7, а мужской — 6,5, — рассказала Конюшкова.

По ее словам, средний уровень счастья россиян оценивается в 6,6 балла, что выше медианы. При этом абсолютно счастливыми считаются 12 процентов жителей страны.

Эксперт также составила портрет счастливого россиянина. Также Конюшкова рассказала, сколько денег нужно жителям нашей страны для счастья.

Более половины россиян заявили, что для счастья им нужно сменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Так, 78 процентов граждан заявили о необходимости роста зарплаты, 43 процента — смене работы, а 38 процентов хотели бы освоить дополнительные знания.

Необходимый для счастья доход озвучили 1,5 тысячи жителей столицы. Показатель оказался максимальным среди всех городов в России.