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Эксперт Конюшкова раскрыла, какой возраст для россиян самый счастливый

Анастасия Харламова
Евгений Силаев

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт Конюшкова раскрыла, какой возраст для россиян самый счастливый
Фото: shutterstock

Самыми счастливыми себя чувствуют россияне в возрасте от 24 до 34 лет и от 35 до 55 лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» Ренессанс Банка Ольга Конюшкова.

По ее словам, между возрастом счастья и финансовой грамотностью есть прямая связь.

— В это время люди уже определяются с профессией, делают успехи в карьере, покупают собственное жилье, создают семью. Люди более четко понимают, как они могут заработать деньги, как ими правильно распорядиться и на что потратить, — рассказала Конюшкова.

Эксперт составила и портрет счастливого россиянина. Также Конюшкова рассказала, сколько денег нужно жителям нашей страны для счастья. Кроме того, по ее словам, российские женщины счастливее мужчин.

Необходимый для счастья доход озвучили 1,5 тысячи жителей столицы. Показатель оказался максимальным среди всех городов в России.

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