Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году

Евгений Жуков
Экономика
МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году
Фото: flickr/imfphoto

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7 процента и ухудшил ожидания роста показателя в 2024-м до 1,3 процента. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 11 апреля.

Согласно приведенным в документе значениям, прогноз роста ВВП страны был пересмотрен на 0,4 процентного пункта, а также снижен на 0,8 процентного пункта в 2024 году по сравнению с оценкой на январь, передает официальный сайт МВФ.

Всемирный банк также улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году. Ожидается, что он сократится на 0,2 процента вместо прогнозировавшихся ранее 3,3 процента.

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста, заявил «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл заявил, что в мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие». Под ним подразумевается снижение глобального потенциального роста ВВП до 2,2 процента в год.

ВВП МВФ Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте