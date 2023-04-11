МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7 процента и ухудшил ожидания роста показателя в 2024-м до 1,3 процента. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 11 апреля.

Согласно приведенным в документе значениям, прогноз роста ВВП страны был пересмотрен на 0,4 процентного пункта, а также снижен на 0,8 процентного пункта в 2024 году по сравнению с оценкой на январь, передает официальный сайт МВФ.

Всемирный банк также улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году. Ожидается, что он сократится на 0,2 процента вместо прогнозировавшихся ранее 3,3 процента.

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста, заявил «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл заявил, что в мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие». Под ним подразумевается снижение глобального потенциального роста ВВП до 2,2 процента в год.