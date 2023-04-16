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Главные новости к утру 16 апреля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 16 апреля
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Крупная железнодорожная катастрофа произошла в штате Мэн в Соединенных Штатах. Согласно информации пожарно-спасательной службы, поезд, который перевозил опасные вещества, сошел с рельсов и загорелся к северу от деревни Роквуд.

Во время столкновений в Судане погибли около 25 человек, еще 183 гражданина пострадали.

Соединенные Штаты и Россия вступят в опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля в случае, если на смену истекающему в 2026 году Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений не будет подписано новое соглашение. Такое мнение высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Востребованные у большинства туристов регионы Средиземноморья в Европе станут подходящей средой для смертельного вируса денге, который добрался до Европы и начал заражать людей. Так медики оценили случай заражения женщины лихорадкой денге рядом с Ниццей во Франции.

Беженцы с Украины устроили акцию протеста из-за плохих условий проживания на военной базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов.

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