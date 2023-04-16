ЕК считает неприемлемыми запреты Венгрии и Польши на поставки зерна с Украины

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Еврокомиссия (ЕК) считает неприемлемыми введенные Венгрией и Польшей односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщили в пресс-службе ЕК.

— В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы, — передает сообщение ТАСС.

Варшава запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна, конопли, фруктов, овощей, говядины и телятины. Венгрия также до 30 июня запретила импорт зерна, масличных культур и нескольких других сельхозпродуктов с Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Польши ввести временный запрет на поставки зерна с Украины напоминает поступок Иуды.

Соседние страны Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, написало французское издание Le Figaro. Так, фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики», а остается в стране.