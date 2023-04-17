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Приметы и советы

Минцифры: Оснований для рассылки повесток через госуслуги сейчас нет

Евгений Белоусов
Общество
Минцифры: Оснований для рассылки повесток через госуслуги сейчас нет
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Никаких оснований для рассылки повесток через портал «Госуслуги» на сегодняшний день нет. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

— В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через госуслуги. Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что такой акт еще не был принят. Закон сейчас предусматривает использование портала госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер.

Также, согласно закону, портал предоставляет доступ к реестру повесток, который также еще не был создан, говорится в Telegram-канале «Минцифры России».

Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва. Также подразумевалось оповещение о явке в военный комиссариат через СМС-сообщения.

Однако вскоре он уточнил, что тестовая рассылка электронных повесток станет возможной только после соответствующего постановления правительства России.

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