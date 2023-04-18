Фото: Пресс-служба Комплекса городское хозяйство Москвы

В результате благоустройства возле ТПУ «Свиблово» появится современная пешеходная зона. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что работы идут на ряде улиц. Среди них: Кольская, Радужная, Амундсена, Снежная, в проездах Игарский, Новый Берингов и Русанова.

По словам Бирюкова, в результате будут обновлены тротуары, дорожное покрытие. Также специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) установят фонари с энергоэффективными светильниками, лавочки и информационные стелы.

— Для автомобилистов организуем удобные парковки, для пассажиров наземного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, которые позволяют зебре и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. На заключительном этапе проведем озеленение территории, прилегающей к ТПУ «Свиблово», — рассказал Бирюков.

Специалисты продолжают масштабные работы по промывке домов и административных зданий во всех округах города. Особое внимание уделяется зданиям, расположенным возле дорог. Такие объекты промываются с особой интенсивностью.

Помимо этого, в городе промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в рамках месячника по благоустройству. В частности, проведут работы на 135 тысячах опор наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов.