Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 21 апреля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 21 апреля
Фото: Pexels

Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России, жертв нет. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате инцидента имеются повреждения жилых строений.

На российском рыболовецком судне, на борту которого было 25 человек, произошел пожар. Оно находилось около берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести.

Решение о запрете импорта зерна с Украины в Польшу правительство приняло слишком поздно. По словам фермера Михаля Кошарека, который не смог продать тонны своего зерна, это уничтожило села в Польше.

Самым обедневшим за прошлый год миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Об этом сообщило издание Forbes.

Разрушившуюся вскоре после старта ракету Starship преднамеренно уничтожили из-за проблем с двигателями и начала потери высоты. Об этом сообщили в компании SpaceX.

Украина Сельское хозяйство Польша Взрывы Южная Корея
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте