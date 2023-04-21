Главные новости к утру 21 апреля

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Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России, жертв нет. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате инцидента имеются повреждения жилых строений.

На российском рыболовецком судне, на борту которого было 25 человек, произошел пожар. Оно находилось около берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести.

Решение о запрете импорта зерна с Украины в Польшу правительство приняло слишком поздно. По словам фермера Михаля Кошарека, который не смог продать тонны своего зерна, это уничтожило села в Польше.

Самым обедневшим за прошлый год миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Об этом сообщило издание Forbes.

Разрушившуюся вскоре после старта ракету Starship преднамеренно уничтожили из-за проблем с двигателями и начала потери высоты. Об этом сообщили в компании SpaceX.