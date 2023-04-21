Песков допустил, что экс-губернатор Красноярского края Усс перейдет в Совфед

Фото: АГН Москва

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс, возможно, продолжит работать в Совете Федерации. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации, — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

20 апреля Александр Усс заявил о переходе на работу на федеральном уровне. Он выразил благодарность главе государства, а также всем, кто преодолевал вместе с ним трудности и достигал успехов.

В этот же день президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона заместителя министра финансов РФ, экс-министра науки и образования Михаила Котюкова.

В начале апреля Усс поблагодарил всех, кто переживал за судьбу его сына Артема и помог ему вернуться в страну. По его словам, ситуация местами казалась безнадежной, но он верил, что все будет хорошо. В октябре 2022 года Артема Усса арестовали в Италии за уклонение от санкций и отмывание денег. Его отец выразил уверенность в том, что предъявленное сыну обвинение имеет политический окрас.