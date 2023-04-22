Мужчина упал в шахту лифта в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Лермонтовский проспект, 12 Карта всех событий

Мужчина упал в шахту лифта в жилом доме на юго-востоке столицы. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает 360tv.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Лермонтовский проспект, дом № 12.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у него перелом голени, передает Telegram-канал 360tv.

Похожий случай произошел в столице 13 марта. Рабочий на стройке на улице Усачева упал в шахту лифта. Мужчина погиб. По факту происшествия Следственный комитет Москвы организовал проверку.

Другой инцидент случился 10 марта в Подмосковье на стройке в Красногорске, когда погиб 21-летний рабочий. Молодой человек вышел на выступающую неогороженную площадку шестого этажа. В этот момент с крюка подъемного крана сорвались металлические конструкции. Груз столкнул парня вниз, он скончался до прибытия врачей.