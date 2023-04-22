Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина упал в шахту лифта в Москве

Полина Пашкина
Происшествия
Мужчина упал в шахту лифта в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Лермонтовский проспект, 12 Карта всех событий

Мужчина упал в шахту лифта в жилом доме на юго-востоке столицы. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает 360tv.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Лермонтовский проспект, дом № 12.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у него перелом голени, передает Telegram-канал 360tv.

Похожий случай произошел в столице 13 марта. Рабочий на стройке на улице Усачева упал в шахту лифта. Мужчина погиб. По факту происшествия Следственный комитет Москвы организовал проверку.

Другой инцидент случился 10 марта в Подмосковье на стройке в Красногорске, когда погиб 21-летний рабочий. Молодой человек вышел на выступающую неогороженную площадку шестого этажа. В этот момент с крюка подъемного крана сорвались металлические конструкции. Груз столкнул парня вниз, он скончался до прибытия врачей.

Москва Скорая помощь Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте