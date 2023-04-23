Нутрициолог Киреева назвала главные продукты для нормализации гормонального фона

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Нутрициолог Анна Киреева перечислила несколько продуктов, которые помогают нормализовать гормональный фон.

Она назвала тыкву и тыквенные семечки основными продуктами, которые могут уменьшить высокий уровень тестостерона и предотвратить гормональные нарушения, так как они содержат много цинка. Также для поддержания оптимального уровня половых гормонов рекомендуется употреблять жирную рыбу, богатую омега-3 кислотами.

Нутрициолог также отметила, что темный шоколад и авокадо могут помочь сбалансировать уровень стрессового гормона кортизола, а ферментированные продукты, содержащие пребиотики и пробиотики, могут помочь контролировать уровень инсулина.

Чтобы пополнить недостаток щитовидных гормонов, рекомендуется употреблять продукты, богатые йодом, такие как морская капуста, печень трески, красная икра и бразильские орехи, сообщает издание Life.

Наконец, Киреева напомнила, что помимо увеличения количества полезных продуктов, очистка организма от вредных также играет важную роль в нормализации гормонального фона. Она подчеркнула, что отказ от алкоголя, жареной и обработанной пищи, а также сахара и его заменителей также способствуют нормализации уровня гормонов.

Врач-офтальмолог Валентина Меркулова посоветовала несколько видов продуктов, которые благотворно влияют на зрение человека. В первую очередь медик выделила овощи и фрукты оранжевого цвета. Также, по словам специалиста, для сохранения и улучшения зрения нужно употреблять больше продуктов с содержанием витаминов, каротиноидов, микроэлементов и жирных кислот. Среди полезных продуктов она назвала в том числе и тыкву.