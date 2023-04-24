Врач Селиверстова пояснила, сколько шашлыка можно съесть за день

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Количество съеденного шашлыка должно зависеть от физической активности, возраста и пола. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова.

По словам врача, если взять здорового молодого мужчину, который занимается спортом, то за день он может съесть 100 граммов белка. В 100 граммах шашлыка содержится порядка 20 граммов белка. Таким образом, без вреда для здоровья такой мужчина может съесть около 500 граммов шашлыка.

Врач также посоветовала выбирать для шашлыка птицу или рыбу, которые усваиваются легче, чем жирное мясо.

Мариновать мясо лучше в уксусе, киви или ананасе. Бромелайн из них очень хорошо расщепляет волокна мяса, в связи с чем оно легче переваривается, передает РИАМО.

Специалист по пищевым технологиям, кандидат технических наук Дмитрий Зыков добавил, что лучшим маринадом для шашлыка станут любые жидкие продукты с кислой реакцией. Три самых удачных варианта — кефир, сухое вино или пиво, передает «Царьград».

Чрезмерное употребление шашлыка может оказать негативное влияние на внутренние органы человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

В преддверии майских праздников «шашлычный набор» подорожал на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерняя Москва» узнала, как сэкономить на шашлыках.