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Суд арестовал мужчину, который украл антикварный палаш шесть лет назад

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал мужчину, который украл антикварный палаш шесть лет назад
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Суд арестовал мужчину, который украл антикварный палаш, изготовленный в Италии в начале XX века. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 24 апреля.

По ее словам, преступление произошло в 2017 году. Мужчина с подельниками получил палаш в украшенных ножнах, якобы собираясь его купить. Однако деньги он владельцу не передал и просто похитил товар. Нанесенный ущерб составил около 8,5 миллиона рублей.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Экспертиза показала, что палаш относится к культурным ценностям, которые имеют особое значение. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую историческую или культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Долгое время похитителя обнаружить не удавалось.

Однако в конце 2022 года третьи лица обратились к владельцу похищенного и предложили выкупить тот самый палаш. Таким образом предмет был найден, а личность подозреваемого установлена.

Мужчину задержали. Им оказался 59-летний гражданин. Свою вину он не признал и от дачи показаний отказался. Суд отправил подозреваемого под домашний арест.

Другая кража антиквариата произошла в центре столицы. Из квартиры бывшего советника главы Роскосмоса пропали старинные иконы, золотые монеты и прочие ценные предметы.

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