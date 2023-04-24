Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемую в совершении теракта Дарью Трепову

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд оставил в СИЗО Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 24 апреля.

Суд рассмотрел жалобу адвоката молодой жительницы Санкт-Петербурга, однако решил оставить решение Басманного районного суда в силе. Таким образом Трепова останется в СИЗО как минимум до 2 июня 2023 года.

Примечательно, что на заседании суда обвиняемая сообщила, что сожалеет о случившемся, и каждый день молится за здоровье пострадавших.

Преступление, о котором идет речь, произошло произошло в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении прогремел взрыв, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка.

По версии НАК, теракт был организован спецслужбами Украины. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».