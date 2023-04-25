«Сама дышать не может»: состояние певицы Власовой ухудшается после корпоратива

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Наталия Власова находится в реанимации в одной из столичных клиник, куда ее госпитализировали с проблемами с сердцем. По состоянию на вторник, 25 апреля, ей становится все хуже, сейчас артистке проводят искусственную вентиляцию легких.

Источник, близкий к артистке, сообщил, что певица перенесла сложную операцию на сердце.

— Делали коронарное шунтирование. После операции подключили к ИВЛ. У нее отек легких, сама дышать не может, — приводит слова источника портал «СтарХит».

Состояние Власовой резко ухудшилось в субботу, 23 апреля. Ей пришлось вызвать врачей на корпоратив. Специалисты настояли на госпитализации Власовой, ей поставили диагноз «ишемия». Исполнительница оказалась в реанимации.

Источники сообщили СМИ, что Власову ввели в медикаментозную кому. С тех пор в сознание она не приходила.

В конце марта неизвестные обстреляли машину Власовой. Автомобиль получил повреждения в пяти местах. Власова обнаружила следы стрельбы на машине, когда возвращалась с концерта в Иванове. Пострадало еще несколько автомобилей, а также курьер по доставке еды. Позднее певица возмутилась тем, что правоохранительные органы не нашли в случившемся состава преступления.