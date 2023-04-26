Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из РФ

Фото: shutterstock

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea приняла решение об окончательном уходе из РФ. Об этом сообщил глава компании Марио Мерен.

— Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное. Мы начали предпринимать соответствующие шаги в последние недели. Мы начали процесс закрытия нашего офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число наших местных коллег, — рассказал он.

Помимо этого компания уже вернула экспатриированных коллег из России и рассматривает доступные способы по выходу из активов. Последнее дается с трудом, добавил Мерен, так как российская сторона якобы пытается создать барьеры и препятствует данной процедуре, передает РБК.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».