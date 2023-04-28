В МВФ отметили устойчивость российской экономики к санкциям

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Согласно региональному докладу Международного валютного фонда (МВФ), экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем многие эксперты прогнозировали до этого. Об этом говорится в документе, представленном в пятницу, 28 апреля.

По оценке МВФ, сначала российская экономика резко упала во втором квартале 2022 года. Однако после этого она продемонстрировала восстановление в третьем и четвертом кварталах.

— Значительное улучшение в торговле и устойчивые объемы экспорта нефти привели к рекордным показателям нефтяной и газовой прибыли и поддержали экономику в 2022 году. Подтверждается способность России перенаправлять сырьевой экспорт из стран, которые ввели ограничения, в страны, которые не сделали этого, — приводит цитату из доклада ТАСС.

Фонд спрогнозировал, что в 2023 году валовый внутренний продукт России может увеличиться на 0,7 процента. При этом ожидается, что резко снизится количество налоговых поступлений из-за снижения цен на нефть и газ. В МВФ напомнили, что с 5 декабря 2022 года действует эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты.