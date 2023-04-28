Силуанов: Разовый взнос бизнеса в бюджет можно будет выплатить в размере пяти процентов

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Разовый взнос бизнеса в бюджет России можно будет выплатить в 2023 году в размере пяти процентов, а в 2024 — в размере десяти процентов. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

По его словам, законопроект о разовом взносе бизнеса будет 28 апреля направлен в ведомства и в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

В ближайшее время его также передадут в правительство Российской Федерации, передает ТАСС.

Силуанов отметил, что бюджет России получил около 2,5 триллиона рублей дополнительных доходов. Кроме того, наблюдается небольшое снижение нефтегазовых доходов, так как параметры цен на энергоресурсы отличаются от тех, что заложены в бюджете.

Глава Минфина заявил, что к 2025 году Россия выйдет на сбалансированный бюджет. Он подчеркнул, что до таких показателей западным странам, которые ввели санкции в отношении России, еще далеко.

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста, заявил «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.