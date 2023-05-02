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Депутат Буцкая поддержала идею поощрения супругов за долгий брак

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Буцкая поддержала идею поощрения супругов за долгий брак
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает, что регионы должны сами поощрять семейные пары, которые много лет прожили вместе.

Она пояснила, что выплата предусмотрена во многих регионах в честь Дня семьи, любви и верности. По ее словам, о таких парах стоит рассказывать в СМИ.

Буцкая добавила, что пример семей, проживших вместе много лет, сейчас особенно важен, так как в стране необходимо поддерживать традиционные ценности.

Она отметила, что поддерживает идею ввести на федеральном уровне выплаты для проживших в браке более 20 лет.

Буцкая также добавила, что семейные пары, прожившие много лет в браке, реже разводятся. Такие пары, по ее словам, должны становиться примером для молодежи, передает НСН.

Партия ЛДПР предложила законопроект, который подразумевает оказание материальной поддержки парам, которые провели в браке более 20 лет, передает ФАН.

В субботу, 22 апреля, был дан старт пятому свадебному сезону проекта «Новые адреса счастья» по выездной регистрации браков в необычных местах. Он действует в столице с 2019 года. Согласно статистике, каждая четвертая свадьба проходит именно на выездных локациях.

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