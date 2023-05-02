Депутат Останина рассказала, какие меры помогут улучшить демографическую ситуацию в стране

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Какие действия реально нужно предпринять для улучшения демографической ситуации в стране, рассказала депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее мнению, институт семьи укрепляется не за счет финансовой поддержки, а благодаря детям и формированию уверенности в завтрашнем дне. Останина отметила, что для этого необходима поддержка государства. Например, стоит ввести программу предоставления социального жилья молодым семьям.

— Обязательно одному из членов семьи обеспечить работу с достойной заработной платой. Обязательно бесплатное место в детских ясельках и детских садах. Бесплатные школы, — отметила она в комментарии «360».

Также, по словам Останиной, необходимо предоставить гарантии того, что ребенок поступит на бюджетное место и по окончании вуза получит рабочее место.

По словам депутата, молодые семьи должны знать, что поддержку государства они получат уже после рождения первого ребенка, передает Общественная служба новостей.

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