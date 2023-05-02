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«Будем работать дальше»: Пригожин прокомментировал опровержение его слов о гибели Танцюры

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Будем работать дальше»: Пригожин прокомментировал опровержение его слов о гибели Танцюры
Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Основатель частной военной компании «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин пообещал «работать дальше» в ответ на опровержение его сообщения о смерти командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры.

— Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше, — передает его слова Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

До этого Пригожин сообщил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» уничтожили бронеавтомобиль, предположительно, с командующим силами теробороны ВСУ Игорем Танцюрой.

Однако вскоре его заявление опроверг пресс-секретарь командования сил теробороны украинских войск Денис Зелинский.

Российские ВКС начали использовать бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по всей линии фронта, что привело к тому, что украинская армия изменила свою тактику в Артемовске, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Российские войска ракетным ударом поразили пункт временной дислокации украинской армии в Константиновке в Донецкой народной республике. Об этом воскресенье, 30 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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