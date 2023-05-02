Спортивный турнир «Кубок Победы» пройдет в музее «Г.О.Р.А.»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, Поклонная гора Карта всех событий

В филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии» 6 мая состоится спортивный турнир по лазертагу «Кубок Победы», приуроченный к празднованию 9 мая. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе музея.

— Состоится спортивный турнир по лазертагу «Кубок Победы». Соревнование приурочено к празднованию Дня Победы. К участию приглашают команды игроков в возрасте от семи лет, — говорится в сообщении.

Соревнования между командами пройдут в условиях максимальной реалистичности происходящего при полной физической безопасности. Победителей турнира определят в четырех возрастных категориях: 7-9, 10-13, 14-17 лет и взрослые — старше 18 лет.

С 29 апреля по 9 мая столичный Музей Победы работает без выходных. В эти дни школьники до 14 лет могут посетить музей бесплатно, а 9 мая вход будет свободным для всех желающих. При этом в День Победы главное здание музея будет работать с 10:00 до 23:00. Вход для посетителей закроют в 19:00.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.