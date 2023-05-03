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Ботанические кружки и кулинарные студии: горожанам рассказали о программе фестиваля «Московская весна»

Евгений Силаев
Город
Ботанические кружки и кулинарные студии: горожанам рассказали о программе фестиваля «Московская весна»
Фото: Моссезоны

Для посетителей площадок фестиваля «Московская весна» подготовили занятия в кулинарных студиях и ботанических кружках. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В частности, на улицах Городецкой, Профсоюзной, Ключевой и на Ореховом бульваре посетителей научат готовить макароны по-флотски, освежающую окрошку и другие блюда. На площади Славы, а также улицах Святоозерской и Теплый Стан всех желающих научат готовить рагу из зеленой фасоли, медовую коврижку с орехами и ягодами, армейский рассольник и многие другие блюда.

В Парке Горького пройдут ботанические классы, посвященные высаживанию цветов и растений в горшочки, уходу за травами, созданию небольшого огорода на подоконнике и ознакомлению с системой полива насаждений. Посетителей площадки на Тверской площади научат создавать панно из сухоцветов и ягод, высаживать растения на подоконнике и делать поздравительные открытки. Кроме того, в программе значатся мастер-классы по созданию аппликаций из крупы и цветной бумаги, а также сбору букетов из пластилина.

В честь празднования Дня Победы организаторы фестиваля «Московская весна» подготовили специальную программу мастер-классов для детей. Так, главными темами площадки на Фестивальной улице станут море и подвиги, а на Митинской улице будет организован исторический кружок.

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